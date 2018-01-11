Прощание с композитором Владимиром Шаинским в Москве состоится ориентировочно 16 января
В Москве прощание с Владимиром Шаинским состоится в Доме литераторов, об этом сообщил Вячеслав Шаинский, сын композитора. Было отмечено, что место захоронения окончательно не определено, дата также корректируется, предположительно это будет 16 января.
Вячеслав Шаинский сообщил в массмедиа, что предположительно прощание с его отцом в Москве будет организовано в соответствии с договоренностью с властями города. Вместе с тем, как уточнил сына ушедшего из жизни деятеля искусств, основной проблемой является оформление документов. Было подчёркнуто, что всё время что-то уточняется и меняется. Сын Владимира Шаинского подчеркнул, что вечер памяти для друзей и близких его отца в США состоится 12 января в Сан Диего.
Ранее массмедиа сообщали, что композитор скончался 25 декабря прошедшего года. Владимир Шаинский был известен как автор большого количества популярных песен, в том числе и для детей. Особо отмечена его музыка, написанная для мультфильмов.
Вячеслав Шаинский сообщил в массмедиа, что предположительно прощание с его отцом в Москве будет организовано в соответствии с договоренностью с властями города. Вместе с тем, как уточнил сына ушедшего из жизни деятеля искусств, основной проблемой является оформление документов. Было подчёркнуто, что всё время что-то уточняется и меняется. Сын Владимира Шаинского подчеркнул, что вечер памяти для друзей и близких его отца в США состоится 12 января в Сан Диего.
Ранее массмедиа сообщали, что композитор скончался 25 декабря прошедшего года. Владимир Шаинский был известен как автор большого количества популярных песен, в том числе и для детей. Особо отмечена его музыка, написанная для мультфильмов.
Автор: Семен Зайцев