Ученые впервые вырастили мышцу из клеток кожи человека
Американские ученые из Университета Дьюка впервые вырастили функционирующую мышцу из клеток кожи человека. Подробные материалы исследования появились в издании Nature Communications.
Три года назад ученым удалось в лабораторных условиях увеличить работоспособность мышечной ткани. Работы не останавливались и перешли на новый уровень, когда при использовании плюрипотентных стволовых клеток и белка Pax7 удалось с нуля воссоздать любую ткань.
«Прежде чем нам удалось создать человеческую мышцу, прошли годы. Для быстрого роста клеток мы использовали трехмерную матрицу и клеточную культуру. Тестовый образец имплантирован в организм мышей и показал отличную работоспособность», - рассказал автор исследования Лингджун Рао.
В будущем искусственные мышцы можно будет пересаживать пациентам с различными заболеваниями или проводить на них тесты, определяя воздействие наркотиков на людей.
Ранее ученые вырастили из клеток кожи мозг.
Три года назад ученым удалось в лабораторных условиях увеличить работоспособность мышечной ткани. Работы не останавливались и перешли на новый уровень, когда при использовании плюрипотентных стволовых клеток и белка Pax7 удалось с нуля воссоздать любую ткань.
«Прежде чем нам удалось создать человеческую мышцу, прошли годы. Для быстрого роста клеток мы использовали трехмерную матрицу и клеточную культуру. Тестовый образец имплантирован в организм мышей и показал отличную работоспособность», - рассказал автор исследования Лингджун Рао.
В будущем искусственные мышцы можно будет пересаживать пациентам с различными заболеваниями или проводить на них тесты, определяя воздействие наркотиков на людей.
Ранее ученые вырастили из клеток кожи мозг.
Автор: Джанабилова Татьяна П