В России число противников абортов выросло почти в 3 раза
В России втрое увеличилась количество граждан, которые выступают против аборта. Также среди россиян возросло число тех, кто осуждает однополые отношения и супружеские измены. Результаты опроса «Левада-центра» показали, что мужчины имеют более лояльные установки на этот счет, чем женщины.
Социологическое исследование проходило в декабре прошлого года, оно показало, что 68% россиян осуждают внебрачные интимные отношения людей, у которых есть семья. В 1998 года этот показатель составлял 50%. С 68% до 93% возросло число тех, кто выступает против однополых браков. Для 35% респондентов оказались недопустимы аборты.
Социологи отметили, что женщины отличаются более строгими взглядами. Среди представительниц слабого пола 77% опрошенных осудили сексуальные связи вне брака. У мужчин же данный показатель составил 57%.
По словам представителей Российского общества акушеров-гинекологов, за последние 25 лет на территории РФ в восемь раз уменьшилось число абортов. В количественном выражении показатель составляет 600 тысяч случаев в год. Такому результату предшествовал комплекс мер, среди которых экономическая поддержка семей с детьми, беременных женщин, просветительская работа.
Социологическое исследование проходило в декабре прошлого года, оно показало, что 68% россиян осуждают внебрачные интимные отношения людей, у которых есть семья. В 1998 года этот показатель составлял 50%. С 68% до 93% возросло число тех, кто выступает против однополых браков. Для 35% респондентов оказались недопустимы аборты.
Социологи отметили, что женщины отличаются более строгими взглядами. Среди представительниц слабого пола 77% опрошенных осудили сексуальные связи вне брака. У мужчин же данный показатель составил 57%.
По словам представителей Российского общества акушеров-гинекологов, за последние 25 лет на территории РФ в восемь раз уменьшилось число абортов. В количественном выражении показатель составляет 600 тысяч случаев в год. Такому результату предшествовал комплекс мер, среди которых экономическая поддержка семей с детьми, беременных женщин, просветительская работа.
Автор: Валерия Орлова