Киев может признать русский язык украинской культурной собственностью
Киеву надо признать русский язык собственностью культуры Украины. Такое мнение высказал Андрей Курков, известный украинский кинематографист и писатель.
«Русский язык вне Российской Федерации считается самостоятельным явлением. Однако, как и при франкофонии полтора века назад, РФ старается использовать русскоязычие в определенных своих интересах», - уверен писатель.
По его словам, украинским властям стоит создать в НАНУ институт русского языка. Именно подобная структура будет «отмечать отличия украинского русского языка».
Курков также сказал, что «украинский русский язык» сможет стать настоящим инструментом борьбы против явления самодержавия.
«Русский язык вне Российской Федерации считается самостоятельным явлением. Однако, как и при франкофонии полтора века назад, РФ старается использовать русскоязычие в определенных своих интересах», - уверен писатель.
По его словам, украинским властям стоит создать в НАНУ институт русского языка. Именно подобная структура будет «отмечать отличия украинского русского языка».
Курков также сказал, что «украинский русский язык» сможет стать настоящим инструментом борьбы против явления самодержавия.
Автор: Дрокина Татьяна