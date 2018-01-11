Немецкие рокеры научат уральских музыкантов быть успешными
Немецкие рокеры организуют фестиваль Ural Music University. На 12 и 15 января намечены мероприятия, которые преследуют цель разделение опыта с уральскими специалистами в области музыкальной сферы. Вход будет свободным, однако потребуется провести предварительную регистрацию.
Коллектив SUiT на сегодня достаточно молодой, однако с гастролями музыканты уже посетили ряд государств. Это будет второе посещение Екатеринбурга. В рамках проведения лекций и дискуссий посетителям предложат обсудить наиболее интересные для музыкальной общественности вопросы для развития отрасли.
В числе приоритетных тем указываются направления подбора состава группы для удержания его стабильным в течение нескольких лет. Отдельно будет подниматься вопрос коммерческой привлекательности самой группы. Планируется обсудить возможные каналы и инструменты для продвижения на территории стран Европы, а также шансы российских исполнителей стать полноправными игроками европейского музыкального рынка.
Коллектив SUiT на сегодня достаточно молодой, однако с гастролями музыканты уже посетили ряд государств. Это будет второе посещение Екатеринбурга. В рамках проведения лекций и дискуссий посетителям предложат обсудить наиболее интересные для музыкальной общественности вопросы для развития отрасли.
В числе приоритетных тем указываются направления подбора состава группы для удержания его стабильным в течение нескольких лет. Отдельно будет подниматься вопрос коммерческой привлекательности самой группы. Планируется обсудить возможные каналы и инструменты для продвижения на территории стран Европы, а также шансы российских исполнителей стать полноправными игроками европейского музыкального рынка.
Автор: Валерий Антонов