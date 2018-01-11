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В Новой Зеландии палеонтологи нашли останки вымершей летучей мыши неизвестного вида
На территории Новой Зеландии ученые обнаружили ископаемые останки летучей мыши необычайно крупного размера. Находка найдена группой палеонтологов из Великобритании, США, Новой Зеландии и Австралии.

В Новой Зеландии палеонтологи нашли останки вымершей летучей мыши неизвестного вида

Масса тела животного составляла не более 40 грамм, это в три раза больше веса средней летучей мыши среди современных видов. Отмечено, что древнее животное не имело больших размеров. Мышь отнесена специалистами к неизвестному виду и роду, она получила название Vulcanops jennyworthyae. Это сделано в честь члена экспедиции Дженни Уорти (Jenny Worthy), а также отеля «Вулкан», в котором проживали исследователи. Отмечено, что открытый исследователями вид жил в норах, это отличает новый его от известных современной науке летучих мышей.

Анализ зубов останков рукокрылого показал, что зверёк питался мелкими позвоночными, параллельно употребляя растительную пищу. Подобный режим питания отмечен у летучих мышей, обитающих в Южной Америке.
Автор: Семен Зайцев
Вчера, 15:37
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