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Ученые: Секреты китайской народной мудрости помогают восстановить сезонный гормональный дисбаланс
Ученые выяснили, как восстановить сезонный гормональный дисбаланс, возникающий у большинства людей на границе зима-весна, весна-лето, лето-осень, осень-зима. Оказалось, проблема решается при помощи методов, используемых в китайской народной медицине.

Ученые: Секреты китайской народной мудрости помогают восстановить сезонный гормональный дисбаланс


В Китае уверены, что все современные проблемы со здоровьем происходят по вине людей, забывших о гармонии с природой. Раньше, например, все соблюдали простые законы – спали при заходе Солнца, одевались по погоде, употребляли здоровую пищу, пили травяные чаи, поэтому могли держать свои инь и янь в балансе.

Инь – это источник женской энергии, янь – мужской. При их гармонии можно достичь баланса ума и тела. Во время стрессовых ситуаций происходит всплеск мужской силы, которая может нарушить все внутренние процессы, в том числе гормональные.

Ученые считают, что восстановить гормональный сбой можно при балансе инь и янь, которого можно добиться, сидя на правильной диете. Зимой в рацион человека должны входить груши, яблоки, картофель, грибы, капуста, морковь, зелень, кабачки и особый суп. Для приготовления живительного блюда необходимо использовать куриный бульон, кинзу, имбирь, картофель, чеснок, фарш, морковь, лук, кокосовое масло.

Ранее исследователи рассказали о дисбалансе кишечных бактерий.
Автор: Джанабилова Татьяна П
Вчера, 15:31
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