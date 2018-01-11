В Перми ищут 46-летнего мужчину
В Перми сотрудники полиции, родственники и волонтера разыскивают 46-летнего мужчину. Сообщается, что он ушел из дома в конце прошлого года и до сих пор не вернулся. Об этом сообщают местные СМИ.
29 декабря мужчина должен был выйти на смену на завод, где трудится машинистом компрессора. По словам коллег, он никогда не позволял себе без причин прогуливать работу. Мужчина проживал один, ему нравилось ходить на рыбалку.
Родственники рассказывают, что все снаряжение стоит дома, также в квартире находится рюкзак на случай поездки. В последний раз пропавшего видели 3 января в Индустриальном районе города, он был одет в горнолыжный костюм черно-желтого оттенка.
Попытки связаться с пропавшим оказались безуспешными. Правоохранители обращаются ко всем, кто знает что-либо о месте, где находится мужчина, и просят сообщить информацию в отделение или по телефону 02.
29 декабря мужчина должен был выйти на смену на завод, где трудится машинистом компрессора. По словам коллег, он никогда не позволял себе без причин прогуливать работу. Мужчина проживал один, ему нравилось ходить на рыбалку.
Родственники рассказывают, что все снаряжение стоит дома, также в квартире находится рюкзак на случай поездки. В последний раз пропавшего видели 3 января в Индустриальном районе города, он был одет в горнолыжный костюм черно-желтого оттенка.
Попытки связаться с пропавшим оказались безуспешными. Правоохранители обращаются ко всем, кто знает что-либо о месте, где находится мужчина, и просят сообщить информацию в отделение или по телефону 02.
Автор: Валерия Орлова