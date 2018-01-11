Метеоприборы в России намного отстают от зарубежных
Российские метеорологи пользуются отсталыми приборами. Хотя по заявлению главы Росгидромета точность прогнозов погоды достаточно высокая.
Глава Росгидромета Максим Яковенко рассказал, что компьютерная техника для создания прогноза в России в несколько раз уступает аналогичным приборам заграницей. До нынешнего времени в распоряжении работников метеослужбы был компьютер с потенциалом 0,3 петафлопса, и сейчас идет процесс по его замене на более прогрессивный с потенциалом 1,3 петафлопса.
Если сравнивать с другими странами, то в Англии потенциал устройства для таких целей насчитывает 16 петафлопс, в Швейцарии и Франции – 6, в США – 4, Китае – 4, но в планах оптимизация до 8 петафлопс. При всем при этом российское ведомство входит в тройку мировых метеоцентров.
Но ситуация еще сложнее с приспособлениями для отслеживания изменений на дне океана и в атмосфере. Если взять США, то у них задействовано приблизительно 3 тыс. буев для этих целей, а в России - ни одного.
Но несмотря на это, Яковенко уверил, что точность прогнозов в России на высоком уровне и доходит аж до 96%.
Глава Росгидромета Максим Яковенко рассказал, что компьютерная техника для создания прогноза в России в несколько раз уступает аналогичным приборам заграницей. До нынешнего времени в распоряжении работников метеослужбы был компьютер с потенциалом 0,3 петафлопса, и сейчас идет процесс по его замене на более прогрессивный с потенциалом 1,3 петафлопса.
Если сравнивать с другими странами, то в Англии потенциал устройства для таких целей насчитывает 16 петафлопс, в Швейцарии и Франции – 6, в США – 4, Китае – 4, но в планах оптимизация до 8 петафлопс. При всем при этом российское ведомство входит в тройку мировых метеоцентров.
Но ситуация еще сложнее с приспособлениями для отслеживания изменений на дне океана и в атмосфере. Если взять США, то у них задействовано приблизительно 3 тыс. буев для этих целей, а в России - ни одного.
Но несмотря на это, Яковенко уверил, что точность прогнозов в России на высоком уровне и доходит аж до 96%.
Автор: Страхова Дарья