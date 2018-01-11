В бассейн к певице Славе прилетела цапля
Популярная певица Слава рассказала, что к бассейну ее виллы прилетела цапля. Птицу артистка показала в своём профиле в социальной сети Instagram.
Сейчас Слава вместе с семьёй находится на отдыхе на Мальдивских островах. Певица поделилась с подписчиками забавным роликом, главной героиней которого стала цапля. Она прилетела к бассейну, чтобы попить воды.
Российская знаменитость очень радостно отреагировала на появление птицы на своей вилле. Слава попыталась с ней пообщаться, но, вероятно, цапля не была рада этому. Отмечается, что птица совершенно не боялась певицу, которая громко разговаривала и снимала весь процесс на видео.
Позже Слава показала еще одно живое существо, которое приползло к ней в дом. Им оказалась небольшая ящерица, с которой начала играть
младшая дочь артистки. За непродолжительное время обе публикации знаменитости собрали огромное количество отметок «мне нравится».
Сейчас Слава вместе с семьёй находится на отдыхе на Мальдивских островах. Певица поделилась с подписчиками забавным роликом, главной героиней которого стала цапля. Она прилетела к бассейну, чтобы попить воды.
Российская знаменитость очень радостно отреагировала на появление птицы на своей вилле. Слава попыталась с ней пообщаться, но, вероятно, цапля не была рада этому. Отмечается, что птица совершенно не боялась певицу, которая громко разговаривала и снимала весь процесс на видео.
Позже Слава показала еще одно живое существо, которое приползло к ней в дом. Им оказалась небольшая ящерица, с которой начала играть
младшая дочь артистки. За непродолжительное время обе публикации знаменитости собрали огромное количество отметок «мне нравится».
Автор: Валерия Орлова