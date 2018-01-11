Ученые: Первые бабочки появились на Земле до возникновения цветов
Ученые доказали, что первые бабочки появились на Земле 220 млн лет назад, в эпоху, в которое еще не было цветов. Материалы исследования появились на страницах профильного издания.
До настоящего момента палеонтологи приписывали цветам и бабочкам одно время появления, но гипотеза была опровергнута. Оказалось, первородные насекомые внешне напоминали обычную моль и питались влагой с растений, собранной при помощи специального хоботка. Жили особи мало из-за нехватки жидкости и сухого климата. В процессе эволюции бабочки стали употреблять цветочный нектар.
Ученым удалось отыскать в США и Крыму моль вида Acanthopteroctetidae, которая имеет максимальное сходство с древним прародителем.
Ранее исследователи рассказали о внешнем виде первых земных животных.
До настоящего момента палеонтологи приписывали цветам и бабочкам одно время появления, но гипотеза была опровергнута. Оказалось, первородные насекомые внешне напоминали обычную моль и питались влагой с растений, собранной при помощи специального хоботка. Жили особи мало из-за нехватки жидкости и сухого климата. В процессе эволюции бабочки стали употреблять цветочный нектар.
Ученым удалось отыскать в США и Крыму моль вида Acanthopteroctetidae, которая имеет максимальное сходство с древним прародителем.
Ранее исследователи рассказали о внешнем виде первых земных животных.
Автор: Джанабилова Татьяна П