Ученые: Женщины живут дольше мужчин из-за биологических особенностей
Ученые из Дании и Германии объяснили, почему женщины обычно живут дольше мужчин. По их словам, причиной этому являются биологические особенности представительниц слабого пола. Материалы исследования научных сотрудников опубликованы в одном из профильных журналов.
В процессе проведения эксперимента ученые анализировали показатели продолжительности жизни в период, когда присутствовала работорговля на острове Тринидад (1498-1807 годы), во время пиковой стадии эпидемии в Исландии и голода в Ирландии, Швеции, Украине. В результате исследователям удалось выяснить, что везде, кроме первого места, женщины умирали позже, чем мужчины.
В Ирландии в 1845-1849 года представители сильного пола проживали немногим более 18 лет, а дамы – 22,4 года. До эпидемии и мужчины, и женщины умирали примерно в 38 лет.
По мнению ученых, на эту тенденцию влияют биологические особенности, однако какое именно преимущество есть у представительниц слабого пола, им пока неизвестно. При этом эксперты отмечают, что мужчина может меньше жить из-за высокой выработки тестостерона, нарушающего работу иммунной системы, в то время как женский гормон эстроген обладает противовоспалительным эффектом.
В процессе проведения эксперимента ученые анализировали показатели продолжительности жизни в период, когда присутствовала работорговля на острове Тринидад (1498-1807 годы), во время пиковой стадии эпидемии в Исландии и голода в Ирландии, Швеции, Украине. В результате исследователям удалось выяснить, что везде, кроме первого места, женщины умирали позже, чем мужчины.
В Ирландии в 1845-1849 года представители сильного пола проживали немногим более 18 лет, а дамы – 22,4 года. До эпидемии и мужчины, и женщины умирали примерно в 38 лет.
По мнению ученых, на эту тенденцию влияют биологические особенности, однако какое именно преимущество есть у представительниц слабого пола, им пока неизвестно. При этом эксперты отмечают, что мужчина может меньше жить из-за высокой выработки тестостерона, нарушающего работу иммунной системы, в то время как женский гормон эстроген обладает противовоспалительным эффектом.
Автор: Валерия Орлова