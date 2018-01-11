Корреспондента ВГТРК Олега Пакшина не пустили в Украину
Олега Пакшина, работающего на ВГТРК, не пустили в Украину из-за невнятной цели пребывания в стране. Соответствующий пост российский журналист разместил на своей странице в микроблоге Instagram.
Пакшин продемонстрировал фолловерам снимок, на котором запечатлен официальный запрет на въезд в страну, в которую он прибыл из Стамбула всего на сутки. Корреспондент хотел прогуляться по знаменитому Крещатику и на следующий день вылететь на родину. Билеты были куплены заранее, но из-за возникшей проблемы, сгорели.
Пакшин последние сутки находится в аэропорту Борисполя и дожидается отправки в Турцию.
Ранее СБУ запретила въезд в Украину журналистам «Лайфа».
Пакшин продемонстрировал фолловерам снимок, на котором запечатлен официальный запрет на въезд в страну, в которую он прибыл из Стамбула всего на сутки. Корреспондент хотел прогуляться по знаменитому Крещатику и на следующий день вылететь на родину. Билеты были куплены заранее, но из-за возникшей проблемы, сгорели.
Пакшин последние сутки находится в аэропорту Борисполя и дожидается отправки в Турцию.
Ранее СБУ запретила въезд в Украину журналистам «Лайфа».
Автор: Джанабилова Татьяна П