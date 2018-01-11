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Эксперты: Apple разрешила устанавливать старые iOS на iPhone из-за скандала
Корпорация Apple дала разрешение использовать старые iOS для установки на iPhone после скандала с изменением производительности смартфонов, уверены эксперты. Для большей части моделей производителя старая «операционка» окажется достаточно функциональной и позволит эффективно использовать устройство.

Эксперты: Apple разрешила устанавливать старые iOS на iPhone из-за скандала


В частности, пользователям iPhone 6 доступна iOS 10.2, а для iPhone 5s - iOS 7.0.3. Эксперты не исключают, что доступность операционных систем может оказаться ошибочной процедурой и Apple прекратит ставить подписи на устаревшие версии iOS. На сегодня старые прошивки остаются доступными. При этом часть пользователей, которые перешли на оболочку 10-й версии, отметила, что устройство стало невозможно активировать.

Специалисты отметили, что Apple не случайно восстановила подписи на отдельных версиях ОС. По их мнению, это попытка замять скандал, получивший общественный резонанс ранее.
Автор: Валерий Антонов
Вчера, 16:08
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