YouTube заблокировал более 200 российских каналов за фейковые просмотры
Администрация видеохостинга YouTube приняла решение о блокировке более 200 российских каналов за фейковые просмотры. Сообщается, что они злоупотребляли накруткой показателей.
По имеющимся сведениям, под блокировку попали и несколько популярных каналов, часто выходящие в ТОП YouTube. Администрация ресурса применила санкции и к пользователям, дублирующим контент блогеров. Также YouTube заблокировал профили Анатолия Шария, Алексея Навального, Руслана Соколовского, Юрия Хованского и других медийных персон. Сервис наложил ограничения на учетные записи Доктора Карлова и «Хайп news», «Ять Тв», Hydra onion.
При попытке перейти на вышеназванные аккаунты на экране устройства появляется сообщение о его блокировке из-за нарушения политики YouTube. Администрация видеохостинга не разглашает, с чем связана блокировка доступа.
По имеющимся сведениям, под блокировку попали и несколько популярных каналов, часто выходящие в ТОП YouTube. Администрация ресурса применила санкции и к пользователям, дублирующим контент блогеров. Также YouTube заблокировал профили Анатолия Шария, Алексея Навального, Руслана Соколовского, Юрия Хованского и других медийных персон. Сервис наложил ограничения на учетные записи Доктора Карлова и «Хайп news», «Ять Тв», Hydra onion.
При попытке перейти на вышеназванные аккаунты на экране устройства появляется сообщение о его блокировке из-за нарушения политики YouTube. Администрация видеохостинга не разглашает, с чем связана блокировка доступа.
Автор: Валерия Орлова