Губернатор Пензенской области простился с Вячеславом Сатиным
11 января в пензенском Центре культуры проходила церемония прощания с Вячеславом Сатиным, бывшим заместителем губернатора Пензенской области. Проститься с коллегой приехал глава региона Иван Блеозерцев.
«Год начался с печального события, ушел из жизни умный, порядочный и хороший политик. В 57 лет жизнь только начинается, жаль, что такие красивые люди умирают так рано. Соболезную родным, царствие небесное!» - сказал Белозерцев.
Губернатор отметил, что Сатин всегда грамотно отстаивал свои позиции, например, когда депутаты хотели удешевить работы в драмтеатре, он настоял на сохранении достойного дизайна.
Вячеслава Алексеевича похоронят на Новозападном кладбище, на Аллее Славы.
Ранее Белозерцев уволил чиновников, тратящих рабочее время на интернет.
«Год начался с печального события, ушел из жизни умный, порядочный и хороший политик. В 57 лет жизнь только начинается, жаль, что такие красивые люди умирают так рано. Соболезную родным, царствие небесное!» - сказал Белозерцев.
Губернатор отметил, что Сатин всегда грамотно отстаивал свои позиции, например, когда депутаты хотели удешевить работы в драмтеатре, он настоял на сохранении достойного дизайна.
Вячеслава Алексеевича похоронят на Новозападном кладбище, на Аллее Славы.
Ранее Белозерцев уволил чиновников, тратящих рабочее время на интернет.
Автор: Джанабилова Татьяна П