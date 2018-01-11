Власти Турции арестовали предполагаемого организатора убийства Андрея Карлова
Турецкие силы безопасности осуществили задержание мужчины, он мог сыграть основную роль в организации убийства посла РФ Андрея Карлова. Имя задержанного не называется, имеются лишь инициалы - В.К.А., сообщают СМИ.
Медиа-издание Sabah информирует, что речь идёт о ключевом организаторе тяжкого преступления. Согласно информации источников, подозреваемый может являться членом организации оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюллена. Задержанного ранее пытались привлечь к уголовной ответственности, но впоследствии он был освобождён. Указывается, что мужчина использовал программу ByLock, с её помощью, по версии полиции, члены FETO осуществляли обмен сообщениями.
Ранее в причастности к преступлению были задержаны несколько экс-полицейских, Хайреддин Айдынбаш, руководитель издательской группы Guru Medya, и Мустафа Тимур Озкан, организатор выставки.
Медиа-издание Sabah информирует, что речь идёт о ключевом организаторе тяжкого преступления. Согласно информации источников, подозреваемый может являться членом организации оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюллена. Задержанного ранее пытались привлечь к уголовной ответственности, но впоследствии он был освобождён. Указывается, что мужчина использовал программу ByLock, с её помощью, по версии полиции, члены FETO осуществляли обмен сообщениями.
Ранее в причастности к преступлению были задержаны несколько экс-полицейских, Хайреддин Айдынбаш, руководитель издательской группы Guru Medya, и Мустафа Тимур Озкан, организатор выставки.
Автор: Семен Зайцев