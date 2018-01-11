Яна Рудковская похвасталась завтраком с красной икрой и французскими сладостями «макарон»
Известный продюсер Яна Рудковская снова похвасталась своим королевским завтраком. Соответствующий снимок появился в профиле эффектной блондинки в Instagram.
Поклонники разглядели на фотографии олимпийского чемпиона Евгения Плющенко красную икру и французскую выпечку «макарон». Отмечается, что эти продукты очень часто появляются на столе Рудковской.
Стол продюсера Димы Билана украшен цветами, на нем стоит дорогая посуда, корзина со сладостями, тарелка с яйцами. Красная икра находиться на отдельном блюдце. В описании к посту Рудковская рассказала, что в новом году продолжит вести свою рубрику о завтраках. Также она пожаловалась, что ей очень необходим отдых.
За короткое время пост блондинки собрал огромное количество комментариев и отметок «мне нравится». Некоторые подписчики стали обсуждать дизайн и стоимость посуды, присутствующей на столе. Нашлись и те, кто стал осуждать Рудковскую за демонстрацию роскошной жизни. Знаменитость уже много раз отвечала на данные обвинения, заявив, что она много работает, поэтому заслужила всё это.
Поклонники разглядели на фотографии олимпийского чемпиона Евгения Плющенко красную икру и французскую выпечку «макарон». Отмечается, что эти продукты очень часто появляются на столе Рудковской.
Стол продюсера Димы Билана украшен цветами, на нем стоит дорогая посуда, корзина со сладостями, тарелка с яйцами. Красная икра находиться на отдельном блюдце. В описании к посту Рудковская рассказала, что в новом году продолжит вести свою рубрику о завтраках. Также она пожаловалась, что ей очень необходим отдых.
За короткое время пост блондинки собрал огромное количество комментариев и отметок «мне нравится». Некоторые подписчики стали обсуждать дизайн и стоимость посуды, присутствующей на столе. Нашлись и те, кто стал осуждать Рудковскую за демонстрацию роскошной жизни. Знаменитость уже много раз отвечала на данные обвинения, заявив, что она много работает, поэтому заслужила всё это.
Автор: Валерия Орлова