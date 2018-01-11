Звезда «Секретных материалов» Джиллиан Андерсон уйдет из сериала
Звезда «Секретных материалов» Джиллиан Андерсон, сыгравшая агента ФБР Дану Скалли, уйдет из сериала. Информация появилась в издании The Hollywood Reporter.
Андерсон рассказала, что дала согласие сыграть Скалли еще в шести эпизодах 11 сезона. В этой роли актриса себя исчерпала, поэтому приняла решение навсегда с ней проститься.
«Я считаю Скалли необыкновенным персонажем и благодарна судьбе за возможность в нее перевоплотиться. Сейчас настало время расстаться с проектом», - отметила звезда.
Также Андерсон подтвердила информацию об отказе от съемок во втором сезоне ленты «Американские боги», экранизирующейся по роману Нила Геймана.
Напомним, показ 11-го сезона «Секретных материалов» стартовал 3 января.
Андерсон рассказала, что дала согласие сыграть Скалли еще в шести эпизодах 11 сезона. В этой роли актриса себя исчерпала, поэтому приняла решение навсегда с ней проститься.
«Я считаю Скалли необыкновенным персонажем и благодарна судьбе за возможность в нее перевоплотиться. Сейчас настало время расстаться с проектом», - отметила звезда.
Также Андерсон подтвердила информацию об отказе от съемок во втором сезоне ленты «Американские боги», экранизирующейся по роману Нила Геймана.
Напомним, показ 11-го сезона «Секретных материалов» стартовал 3 января.
Автор: Джанабилова Татьяна П