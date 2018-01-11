Умер гитарист Motorhead Эдди Кларк
Сегодня стало известно о кончине гитариста группы Motorhead Эдди Кларка. Музыканта не стало на 68-м году жизни. Об этом сообщило британское издание The Independent.
Сообщается, что Эдди Кларк скончался в больнице, куда попал с пневмонией. О дате похорон пока ничего неизвестно.
Музыкант пришел в коллектив Motorhead в 1976 году. Он был участников оригинального состава группы. После ухода Кларк выступил со-основателем коллектива, который получил название Fastway.
Два года назад не стало лидера Motorhead Лемми Килмистера. В 2015 году скончался бывший барабанщик группы Фил Тейлор.
Что касается Эдди Кларка, то он родился 5 октября 1950 года. Он получил известность благодаря работе с Филом Тейлором. В 2004 году участник групп Motorhead и Fastway входил в ТОП-100 лучших хеви-метал гитаристов по версии издания Guitar World, в почетном перечне музыканту досталось 43 место.
Сообщается, что Эдди Кларк скончался в больнице, куда попал с пневмонией. О дате похорон пока ничего неизвестно.
Музыкант пришел в коллектив Motorhead в 1976 году. Он был участников оригинального состава группы. После ухода Кларк выступил со-основателем коллектива, который получил название Fastway.
Два года назад не стало лидера Motorhead Лемми Килмистера. В 2015 году скончался бывший барабанщик группы Фил Тейлор.
Что касается Эдди Кларка, то он родился 5 октября 1950 года. Он получил известность благодаря работе с Филом Тейлором. В 2004 году участник групп Motorhead и Fastway входил в ТОП-100 лучших хеви-метал гитаристов по версии издания Guitar World, в почетном перечне музыканту досталось 43 место.
Автор: Валерия Орлова