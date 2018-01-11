Ученые предложили зимой освещать Заполярье спутниками-отражателями
Ученые, работающие в РКК «Энергия», предложили зимой освещать территорию Заполярья спутниками-отражателями. О докладе, который будет представлен в Москве на «Королевских чтениях», сообщило издание «РИА».
В зимнее время Россия тратит колоссальные средства на освещение Заполярных районов. Ученые предлагают сократить расходы, используя альтернативные источники энергии.
На каждом спутнике необходимо установить 100-метровый (диаметр) мембранный диск, который возьмет на себя функцию отражателя. Устройство можно соединить с корпусом космического аппарата жесткой вставкой диаметром 10 метров. Диск планируется создать из полиамидной алюминиевой пленки, толщина которой не превысит 0,0001 см.
В зимнее время Россия тратит колоссальные средства на освещение Заполярных районов. Ученые предлагают сократить расходы, используя альтернативные источники энергии.
На каждом спутнике необходимо установить 100-метровый (диаметр) мембранный диск, который возьмет на себя функцию отражателя. Устройство можно соединить с корпусом космического аппарата жесткой вставкой диаметром 10 метров. Диск планируется создать из полиамидной алюминиевой пленки, толщина которой не превысит 0,0001 см.
Автор: Джанабилова Татьяна П