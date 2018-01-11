Новая постоянная пирамида инженера Голода может появиться в Подмосковье в 2019 году
Инженер Александр Голод планирует закончить строительство новой постоянной пирамиды в Подмосковье к 2019 году. Объект будет выполнен из более долговечных материалов. Об этом СМИ в четверг, 11 января, рассказал сам автор проекта.
По словам Голода, процесс строительства является очень сложным и трудоёмким. Если команде инженера удастся быстро найти партнеров, то проект может быть закончен и в конце 2018 года. Для строительства пирамиды будет использоваться бетон со стеклопластиковой арматурой.
«Эта пирамида другого уровня, более совершенная, там будет намного интереснее, у нее будут идеально ровные грани. Предыдущая пирамида более лёгкая, ее полоскал ветер, а для таких объектов важна форма и стабильность», - рассказал Голод. Он добавил, что высота конструкции составит более 40 метров.
В августе прошедшего года на 38-м км Новорижского шоссе произошло торжественное открытие 14-метровой пирамиды Голода. Её возвели на месте прежней конструкции, которую в мае 2017 года повалил ураган, накрывший Москву и весь столичный регион.
Пирамиду на Новорижском шоссе возвели, чтобы провести анализ влияния таких объектов на окружающую среду. Большая часть ученых не признаёт научную составляющую данного проекта. По словам самого автора, человек чувствует прилив космической энергии, когда переступает порог пирамиды.
По словам Голода, процесс строительства является очень сложным и трудоёмким. Если команде инженера удастся быстро найти партнеров, то проект может быть закончен и в конце 2018 года. Для строительства пирамиды будет использоваться бетон со стеклопластиковой арматурой.
«Эта пирамида другого уровня, более совершенная, там будет намного интереснее, у нее будут идеально ровные грани. Предыдущая пирамида более лёгкая, ее полоскал ветер, а для таких объектов важна форма и стабильность», - рассказал Голод. Он добавил, что высота конструкции составит более 40 метров.
В августе прошедшего года на 38-м км Новорижского шоссе произошло торжественное открытие 14-метровой пирамиды Голода. Её возвели на месте прежней конструкции, которую в мае 2017 года повалил ураган, накрывший Москву и весь столичный регион.
Пирамиду на Новорижском шоссе возвели, чтобы провести анализ влияния таких объектов на окружающую среду. Большая часть ученых не признаёт научную составляющую данного проекта. По словам самого автора, человек чувствует прилив космической энергии, когда переступает порог пирамиды.
Автор: Валерия Орлова