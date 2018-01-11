В Санкт-Петербурге один рабочий погиб и двое отравились парами химических веществ
В Санкт-Петербурге при отравлении химическим веществом погиб рабочий предприятия, расположенного в поселке Шушары. Еще двое человек доставлены в медучреждение. О деталях трагедии рассказали в пресс-службе СКР Пушкинского района.
Сообщается, сотрудники предприятия отмывали от химической жидкости резервуары. Один человек, надев защитную маску, спустился внутрь емкости и, почувствовав ухудшение самочувствия, потерял сознание. Доставая коллегу, двое мужчин отравились ядовитыми парами. Заведено уголовное дело, прокуратура начала проверку предприятия на знание и соблюдение законов по охране труда. Соответствующая документация изъята для изучения.
Ранее в Северной столице рабочий погиб, упав в шахту лифта.
Сообщается, сотрудники предприятия отмывали от химической жидкости резервуары. Один человек, надев защитную маску, спустился внутрь емкости и, почувствовав ухудшение самочувствия, потерял сознание. Доставая коллегу, двое мужчин отравились ядовитыми парами. Заведено уголовное дело, прокуратура начала проверку предприятия на знание и соблюдение законов по охране труда. Соответствующая документация изъята для изучения.
Ранее в Северной столице рабочий погиб, упав в шахту лифта.
Автор: Джанабилова Татьяна П