«Дом-2»: Экс-участница проекта Ольга Гажиенко-Агибалова показала свою «девчачью» кухню
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Гажиенко-Агибалова оформила свою кухню в мягких тонах с преобладанием бордовых акцентов. Молодая женщина написала в Instagram, что в её семье больше представителей мужского пола, но она не забывает, «что она девочка».
Во всемирной сети, в микроблоге бывшей участницы популярного телевизионного проекта размещены фотоснимки интерьера её кухни. Девушка выложила в Сеть фото своего «девчачьего» интерьера. Было отмечено, что семья проводит достаточно много времени именно здесь, она готовит различные блюда и кормит своих мужчин. Для удобства установили телевизор, его можно посмотреть, присев на мягкую кушетку. По мнению Ольги Гажиенко-Агибаловой, комната получилась не только красивой, но и многофункциональной.
«То, что мальчиков в нашем доме большинство, не повод забывать, что я девочка», - уточнила звезда. Экс-участница «Дома-2» рассказала, что в ходе ремонта не был установлен фартук над рабочей поверхностью, но так они живут уже три года.
Во всемирной сети, в микроблоге бывшей участницы популярного телевизионного проекта размещены фотоснимки интерьера её кухни. Девушка выложила в Сеть фото своего «девчачьего» интерьера. Было отмечено, что семья проводит достаточно много времени именно здесь, она готовит различные блюда и кормит своих мужчин. Для удобства установили телевизор, его можно посмотреть, присев на мягкую кушетку. По мнению Ольги Гажиенко-Агибаловой, комната получилась не только красивой, но и многофункциональной.
«То, что мальчиков в нашем доме большинство, не повод забывать, что я девочка», - уточнила звезда. Экс-участница «Дома-2» рассказала, что в ходе ремонта не был установлен фартук над рабочей поверхностью, но так они живут уже три года.
Автор: Семен Зайцев