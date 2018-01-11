«Дом-2»: Тайный поклонник преподнёс Татьяне Охулковой огромный букет роз
Тайный поклонник преподнес участнице проекта «Дом-2» Татьяне Охулковой шикарный букет роз. Соответствующее фото появилось в профиле знаменитости в социальной сети Instagram.
По словам девушки, за день до доставки на ее мобильный телефон пришло сообщение с незнакомого номера: «Добрый день, Татьяна, Вы, очаровательная девушка, позвольте подарить Вам цветы». Сообщается, что вместо имени поклонник подписан точкой, а вместо фото стоит стандартная картинка. Как рассказала Татьяна Охулкова, номер телефона является заграничным.
Нужно отметить, что участниц скандального телешоу «Дом-2» довольно резко ответила на сообщение, так как приняли его за шутку. Охулкова предпочитает не вести диалоги с незнакомцами, однако тот настаивал, чтобы девушка приняла букет. Когда его доставили участнице проекта, она очень удивилась. Охулкова позвонила незнакомцу, чтобы поблагодарить за знак внимания, но по номеру никто не ответил.
По словам девушки, за день до доставки на ее мобильный телефон пришло сообщение с незнакомого номера: «Добрый день, Татьяна, Вы, очаровательная девушка, позвольте подарить Вам цветы». Сообщается, что вместо имени поклонник подписан точкой, а вместо фото стоит стандартная картинка. Как рассказала Татьяна Охулкова, номер телефона является заграничным.
Нужно отметить, что участниц скандального телешоу «Дом-2» довольно резко ответила на сообщение, так как приняли его за шутку. Охулкова предпочитает не вести диалоги с незнакомцами, однако тот настаивал, чтобы девушка приняла букет. Когда его доставили участнице проекта, она очень удивилась. Охулкова позвонила незнакомцу, чтобы поблагодарить за знак внимания, но по номеру никто не ответил.
Автор: Валерия Орлова