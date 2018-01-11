В Сети появился рендер Huawei P20 с тремя камерами в 40 Мп
В Сети появился первый рендер смартфона Huawei P20 с тремя камерами. Предположительно, официальный анонс новинки состоится в феврале на выставке MWC.
Huawei всегда наделяет свои разработки функциями, которые отличают их от конкурентов. К примеру, в P-серии в качестве одной из двух установленных камер использована монохромная Leica.
Судя по рендерам, разработчики оснастили Huawei P20 сразу тремя камерами с пятикратным гибридным Zoom, которые в сумме дадут 40 Мп. Дизайн новинки напоминает последнюю модель Mate 10.
Huawei P20 работает на базе чипсета Hisilicon Kirin 970 и оснащен стандартным портом на 3,5 мм, батареей на 3600 мАч, оперативной памятью на 6 Гб.
Ранее эксперты рассказали, что устройства Huawei шпионят за пользователями.
Huawei всегда наделяет свои разработки функциями, которые отличают их от конкурентов. К примеру, в P-серии в качестве одной из двух установленных камер использована монохромная Leica.
Судя по рендерам, разработчики оснастили Huawei P20 сразу тремя камерами с пятикратным гибридным Zoom, которые в сумме дадут 40 Мп. Дизайн новинки напоминает последнюю модель Mate 10.
Huawei P20 работает на базе чипсета Hisilicon Kirin 970 и оснащен стандартным портом на 3,5 мм, батареей на 3600 мАч, оперативной памятью на 6 Гб.
Ранее эксперты рассказали, что устройства Huawei шпионят за пользователями.
Автор: Джанабилова Татьяна П