Минобрнауки России отправило на экспертизу учебник по истории с описанием революции в Украине
Минобрнауки России повторно отправило на экспертизу обновленный учебник по истории за 10-й класс с описанием революции в Украине. Информация изложена в протоколе заседания методического совета.
«Ведомство ждет отчет о результатах анализа учебника издательства «Дрофа» в срок до 27 января», - говорится в тексте документа.
Напомним, Сергей Цеков, сенатор Крыма, изучая новую школьную книгу, обнаружил, что весенние события 2014 года, способствовавшие началу референдума, описаны, как революция. В связи с этим Совфед поручил проверить достоверность сведений, изложенных в школьной программе.
Ранее в РФ появился новый учебник по астрономии.
«Ведомство ждет отчет о результатах анализа учебника издательства «Дрофа» в срок до 27 января», - говорится в тексте документа.
Напомним, Сергей Цеков, сенатор Крыма, изучая новую школьную книгу, обнаружил, что весенние события 2014 года, способствовавшие началу референдума, описаны, как революция. В связи с этим Совфед поручил проверить достоверность сведений, изложенных в школьной программе.
Ранее в РФ появился новый учебник по астрономии.
Автор: Джанабилова Татьяна П