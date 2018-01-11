В Кирове групповой секс за рулем иномарки спровоцировал тройное ДТП
10 января, вечером, в Кирове групповой секс за рулем иномарки спровоцировал тройное ДТП на Октябрьском проспекте. Два человека получили травмы и были доставлены в медучреждение.
Как сообщают очевидцы, группа подвыпивших молодых людей во время автомобильных гонок по проспекту склонила спутницу к сексу. Водитель переключил внимание с дороги на девушку и, съехав с проезжей части, врезался в сугроб. Автомобиль, двигавшийся сзади, не успел вовремя среагировать и допустил еще одно столкновение. Удар откинул транспортное средство на дорогу, где находилась еще одна машина.
Сотрудники ГИБДД, находившиеся в ста метрах от аварии, задержали молодых людей. Водитель лишился прав и может получить тюремный срок за порчу чужого имущества.
Ранее в Кирове водитель иномарки насмерть сбил человека.
Как сообщают очевидцы, группа подвыпивших молодых людей во время автомобильных гонок по проспекту склонила спутницу к сексу. Водитель переключил внимание с дороги на девушку и, съехав с проезжей части, врезался в сугроб. Автомобиль, двигавшийся сзади, не успел вовремя среагировать и допустил еще одно столкновение. Удар откинул транспортное средство на дорогу, где находилась еще одна машина.
Сотрудники ГИБДД, находившиеся в ста метрах от аварии, задержали молодых людей. Водитель лишился прав и может получить тюремный срок за порчу чужого имущества.
Ранее в Кирове водитель иномарки насмерть сбил человека.
Автор: Джанабилова Татьяна П