В аэропортах Москвы задержаны и отменены более 40 вылетов
На аэродромах российской столицы задерживают и снимают рейсы. Количество снятых уже превысило число сорок.
Также уточняется, что в аэропорту «Шереметьево» с опозданием будут совершены 18 взлетов, а в «Домодедово» - 6 взлетов и еще 15 отменили. В аэропорту «Внуково» отложены 5 рейсов и снят 1.
По сообщению метеобюро г. Москвы, к вечеру 11 января покров снега должен увеличиться на 2 см, а температура воздуха спустится до 1-3 градусов Цельсия ниже отметки ноль. Ночь прогнозируется холодной с отметкой градусника минус 6-8, возможны осадки.
Также уточняется, что в аэропорту «Шереметьево» с опозданием будут совершены 18 взлетов, а в «Домодедово» - 6 взлетов и еще 15 отменили. В аэропорту «Внуково» отложены 5 рейсов и снят 1.
По сообщению метеобюро г. Москвы, к вечеру 11 января покров снега должен увеличиться на 2 см, а температура воздуха спустится до 1-3 градусов Цельсия ниже отметки ноль. Ночь прогнозируется холодной с отметкой градусника минус 6-8, возможны осадки.
Автор: Страхова Дарья