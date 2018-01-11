Процессоры Baikal-T1 появятся в рознице по цене в 4 раза меньше прежней
Процессоры модели Baikal-T1 появятся в розничной продаже. Их стоимость станет в 4 раза меньшей, отмечают СМИ, ссылаясь на собственный источник. Чип создавался для компьютеров БФК, представляющих собой одноплатные ПК без видеокарты.
В компании отмечают, что платы с процессорами российского производства ранее были доступны исключительно для юрлиц, тогда как стоимость этой продукции составляла порядка 200 тысяч рублей. Теперь приобрести БФК 3.1 можно будет за 50 тысяч рублей.
В «Байкал электроникс» отметили, что понижение стоимости имеет отношение к 2-м факторам: росту тиражей процессоров и выводе из ценообразования услуг по обеспечению технической поддержки покупателям устройств. Через какие именно магазины будут реализовать продукцию на сегодня остается неизвестным.
В компании отмечают, что платы с процессорами российского производства ранее были доступны исключительно для юрлиц, тогда как стоимость этой продукции составляла порядка 200 тысяч рублей. Теперь приобрести БФК 3.1 можно будет за 50 тысяч рублей.
В «Байкал электроникс» отметили, что понижение стоимости имеет отношение к 2-м факторам: росту тиражей процессоров и выводе из ценообразования услуг по обеспечению технической поддержки покупателям устройств. Через какие именно магазины будут реализовать продукцию на сегодня остается неизвестным.
Автор: Валерий Антонов