Ученые не могут разгадать тайну космического камня из Египта
Ученые из Южно-Африканского университета не могут разгадать тайну космического камня Ипатия, найденного в Египте в 2013 году. Анализ компонентов помог доказать его внеземное происхождение, но окончательно запутал экспертов.
Ипатийский камень назван в честь египетского математика третьего века. Доказано, что камень попал на Землю из космоса, но не имеет отношения к кометам или метеоритам.
Группа исследователей во главе с Яном Крамерсом отделила от гальки земные составляющие. Как и сама Земля, метеориты обычно содержат небольшое количество углерода и большое количество кремния, но в тестовом образце соотношение составляющих обратное.
Камень содержит большое количество очень специфических углеродных соединений, называемых полиароматическими углеводородами, или ПАУ, являющимися основными компонентами межзвездной пыли, существовавшей еще до образования Солнечной системы. Это говорит о том, что камень очень старый. Большинство соединений ПАУ превратились в крошечные алмазы. Другие элементы, расположенные внутри Ипатия, остались неизменными и сбивают с толку ученых.
Ипатий содержит алюминий в чистой форме, а он не встречается в земных или в космических породах. Также найдены необычные формы кремния, карбида, серебряного йодистого фосфида. Ученые полагают, что эти компоненты могли сформироваться до зарождения Солнца.
Ранее исследователи собирались разгадать тайну расширения Вселенной.
Ипатийский камень назван в честь египетского математика третьего века. Доказано, что камень попал на Землю из космоса, но не имеет отношения к кометам или метеоритам.
Группа исследователей во главе с Яном Крамерсом отделила от гальки земные составляющие. Как и сама Земля, метеориты обычно содержат небольшое количество углерода и большое количество кремния, но в тестовом образце соотношение составляющих обратное.
Камень содержит большое количество очень специфических углеродных соединений, называемых полиароматическими углеводородами, или ПАУ, являющимися основными компонентами межзвездной пыли, существовавшей еще до образования Солнечной системы. Это говорит о том, что камень очень старый. Большинство соединений ПАУ превратились в крошечные алмазы. Другие элементы, расположенные внутри Ипатия, остались неизменными и сбивают с толку ученых.
Ипатий содержит алюминий в чистой форме, а он не встречается в земных или в космических породах. Также найдены необычные формы кремния, карбида, серебряного йодистого фосфида. Ученые полагают, что эти компоненты могли сформироваться до зарождения Солнца.
Ранее исследователи собирались разгадать тайну расширения Вселенной.
Автор: Джанабилова Татьяна П