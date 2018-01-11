BlackBerry KEYone возглавил ТОП необычных смартфонов 2018 года

Компания BlackBerry KEYone давно славится качеством своих смартфонов, однако большая часть из них осуществляет работу на базе одноименной операционной системе. В этом году производитель выпустит мобильное устройство, которое будет функционировать на Android OS, но это не будет единственным преимуществом аппарата.На тизере видно, что смартфон обзавелся физической QWERTY-клавиатура, к тому же он является сенсорным. Размеры устройства нельзя назвать большими: диагональ экрана BlackBerry KEYone составляет 4,5 дюйма, однако он имеет высокое разрешение, составляющее 1620х1080 рх. К слову, смартфон выглядит очень необычно.Вес устройства составляет 180 грамм, оно поддерживает только одну SIM-карту. «Сердцем» смартфона выступает чипсет Snapdragon 625. Новинка от BlackBerry выйдет на рынок с 3 ГБ ОЗУ и 32 Гб ПЗУ. Ёмкость аккумулятора составляет 3505 мАч, а разрешение камеры – 12 МпКогда смотришь на данный смартфон, то можно не понять, что же в нем особенного. Чтобы выяснить этот факт, необходимо обратить внимание за заднюю часть корпуса Meizu Pro 7 Plus 64GB, на ней можно увидеть дополнительный дисплей, но его размер не является большим – 1,9 дюйма. Таких размеров недостаточно, чтобы сделать селфи не фронтальной камерой, а основной. Как вариант, на дополнительном экране можно выводить сведения о погоде, уведомления.Диагональ основного экрана составил 5,7 дюйма, а его разрешение – 2560х1440 рх. Вес Meizu Pro 7 Plus 64GB не превышает 170 граммов, а поддерживает смартфон две SIM-карты. В качестве процессора девайса выступает MediaTek Helio X30. Смартфон поступит на рынок с 6 ПЗУ и 64 ГБ ПЗУ. Что касается ёмкости аккумулятора, то она составила 3500 мАч. Новинка обзавелась двумя камерами на 12 Мп.Вышедший осенью прошлого года iPhone X уже можно назвать необычным смартфоном. Всем известно, что это полноэкранный девайс, обладающий минимальными рамками. Пользователей может несколько смущать дополнительная панель, находящаяся в верхней части экрана, но на ней размещены датчики и передняя камера.Второй необычной особенностью данного смартфона является наличие Face ID вместо привычного сканера отпечатка пальца. Диагональ экрана составила 5,8 дюйма, а разрешение – 2435х1125 рх. Вес устройства оставил 174 грамма. iPhone X на 256GB имеет слот только под одну SIM-карту. В смартфон купертиновцы установили фирменный процессор 256 Гб, 3 ГБ ОЗУ. Ёмкость батареи составила 2716 мАч, а разрешение камер 12/12 Мп.Мало кому известно, что третье поколение YotaPhone уже было презентовано. Особенностью смартфона является наличие второго полноценного дисплея на 5,2 дюйма, размер основного же составляет 5,5 дюймов. Дополнительный экран производитель создал путем применения уникальной технологии E Ink Carta II, он является вполне оптимальным для чтения книг и других опций.«Сердцем» девайса выступает чип Qualcomm Snapdragon 625, объём ПЗУ составил 64 Гб, а ОЗУ – 4 Гб. Ёмкость аккумулятора гаджета не превышает 3300 мАч, а разрешение камеры – 12 Мп.Этот смартфон является необычным, поскольку представляет собой слайдер с механической QWERTY-клавиатурой, спрятанной под экраном. При необходимости пользователь может выдвинуть ее из корпуса. В закрытом виде модель напоминает стандартное мобильное устройство. Девайс, наверняка, придет по вкусу юзерам, привыкшим к интерфейсу Android OS.Диагональ экрана BlackBerry Priv составила 5,43 дюйма, а его разрешение – 2560х1440 рх, вес – 192 грамма, количество SIM-карт – одна. Что касается процессора, то гаджет обзавелся Qualcomm Snapdragon 808. BlackBerry Priv поступит на рынок с 32 Гб ПЗУ и 3 Гб ОЗУ. Камера устройства составляет 18 Мп, аппарат обладает поддержкой карт памяти и 4G.Гаджет первого поколения стал одним из первых полноэкранных смартфонов, который появился в широкой продаже. Совершенно не изменился форм-фактор и девайса Xiaomi Mi Mix 2 6/64GB., аппарат выйдет на рынок с экраном на 5,99 дюйма. Производитель принял решение об уменьшении экрана ради удобства пользователя. Также обновился и процессор, который стал более мощным. Второй особенностью является задняя крышка, выполненная из керамики и алюминиевой арки.Вес Xiaomi Mi Mix 2 составил 185 граммов, процессор - Qualcomm Snapdragon 835, ёмкость батареи – 3400 мАч. Разрешение основной камеры достигает 12 Мп.В ТОП вошел уже третий по счету смартфон BlackBerry, а именно модель Passport. Как можно заметить, он также обзавелся механической QWERTY-клавиатурой, находящейся под сенсорным экраном.Второй "фишкой" является квадратный дисплей диагональю 4,5 дюйма, его разрешение составило 1440х1440 точек. Вес устройства – 196 граммов, оно поддерживает только одну SIM-карту. «Сердцем» смартфон выступил Qualcomm Snapdragon 801. Что касается ёмкости аккумулятора, то она не превышает 3450 мАч. Камера устройства - 14 Мп.