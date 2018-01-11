Москвичка поверила экстрасенсу и отдала ему 2 млн рублей за выигрыш в лоторее
В Москве пенсионерка была обманута экстрасенсом-мошенником и выложила ему 2 млн. рублей за предсказание крупного выигрыша в лотерею. Псевдоцелитель предсказал ей прекрасное будущее и доход в размере 3600000 рублей, теперь полиция будет расследовать факт мошенничества.
Чтобы все предсказанное сбылось, нужно было заплатить 2 миллиона рублей. Пенсионерка поверила и частями начала перечислять необходимую сумму на счет экстрасенса-мошенника, в которого поверила, прослушав рекламу на радио. Женщина даже прибегла к финансовой помощи родственников. Пострадавшая искренне была убеждена, что выиграет 3 600 000 рублей в лотерею, воспользовавшись услугами предсказателя, но была обманута и обратилась в полицию.
Чтобы все предсказанное сбылось, нужно было заплатить 2 миллиона рублей. Пенсионерка поверила и частями начала перечислять необходимую сумму на счет экстрасенса-мошенника, в которого поверила, прослушав рекламу на радио. Женщина даже прибегла к финансовой помощи родственников. Пострадавшая искренне была убеждена, что выиграет 3 600 000 рублей в лотерею, воспользовавшись услугами предсказателя, но была обманута и обратилась в полицию.
Автор: Артемов Сергей