Геннадий Онищенко хочет сократить новогодние каникулы
Геннадий Онищенко считает, что новогодние каникулы нужно сократить. Для празднования достаточно оставить полдня 31 декабря и 1 января.
Бывший санитарный врач России призвал вернуть советскую традицию, когда 31 декабря у всех был сокращенный день на работе, а 1 января давался выходной, чтоб выспаться. По мнению депутата, люди должны быть на работе уже 2 января.
Главной причиной для этого, он назвал рост смертности в новогодние выходные. Это связано с употреблением большого количества алкоголя, что приводит к различным заболеваниям, а также учащаются случаи ДТП с участием лиц в алкогольном опьянении, в результате которых случаются травмы и летальные случаи.
Бывший санитарный врач России призвал вернуть советскую традицию, когда 31 декабря у всех был сокращенный день на работе, а 1 января давался выходной, чтоб выспаться. По мнению депутата, люди должны быть на работе уже 2 января.
Главной причиной для этого, он назвал рост смертности в новогодние выходные. Это связано с употреблением большого количества алкоголя, что приводит к различным заболеваниям, а также учащаются случаи ДТП с участием лиц в алкогольном опьянении, в результате которых случаются травмы и летальные случаи.
Автор: Страхова Дарья