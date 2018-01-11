Уроженки Челябинска пытались в Москве продать девочку для сексуальной эксплуатации
В Москве уроженки Челябинска пытались продать девочку в сексуальное рабство. Сейчас злоумышленницы задержаны, в отношении них правоохранители возбудили уголовное делопроизводство.
По версии следствия, в среду, 10 января, в одном из московских ресторанов девушки продали мужчине 13-летнего подростка. Сумма сделки составила 1,5 миллиона рублей. Однако заказчик был подставной, он представлял интересы столичного СК. После получения денег злоумышленниц задержали за торговлю людьми.
Отмечается, что уроженки Челябинска признали свою вину частично, расследование уголовного дела продолжается.
По версии следствия, в среду, 10 января, в одном из московских ресторанов девушки продали мужчине 13-летнего подростка. Сумма сделки составила 1,5 миллиона рублей. Однако заказчик был подставной, он представлял интересы столичного СК. После получения денег злоумышленниц задержали за торговлю людьми.
Отмечается, что уроженки Челябинска признали свою вину частично, расследование уголовного дела продолжается.
Автор: Валерия Орлова