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14-летнюю модель при вылете в Японию задержали в хабаровском аэропорту
Мечта 15-летней девочки устроиться на работу моделью в Японии не осуществилась. Транспортная полиция задержала ее перед самым вылетом в страну восходящего солнца.

14-летнюю модель при вылете в Японию задержали в хабаровском аэропорту


Оказалось, что она летит сама, без взрослых, и что документов, дающих право на вылет, у нее нет. Несовершеннолетняя модель рассказала правоохранителям, что она совершила путешествие из Хакасии в Красноярск, затем добралась до Хабаровска, откуда планировала попасть напрямую в Японию. Полицейские также узнали о том, что ее родители полностью одобряют это ее путешествие. В дальнейшем сами родители подтвердили эту ее информацию.

Как заявили в полиции, такая безответственность родителей по отношению к своим детям – довольно частое явление. В некоторых семьях принято считать, что ребенок в 14 или 15 лет – вполне самостоятельный и может сам решать свою судьбу. В последнее время органам правопорядка неоднократно приходилось возвращать в семьи детей и подростков, самостоятельно отправившихся в дальнее путешествие.

Юную путешественницу помести в хабаровский центр оказания помощи семье и детям, откуда ее позднее забрали родственники. Информация об этом инциденте была передана в органы, занимающиеся делами подростов.
Автор: Клименко Василий
Вчера, 18:25
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