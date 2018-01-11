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Ученые: Зимой люди полнеют из-за недостаточного количества солнечного света
Специалисты Альбертского университета (Канада) установили, что жировые клетки чувствительны к солнечному свету - липиды быстрее расходуются, а при дефиците солнечных лучей - накапливаются. Именно поэтому зимой люди набирают вес.

Ученые: Зимой люди полнеют из-за недостаточного количества солнечного света

В ходе продолжительного эксперимента была определена реакция биоинженерных моделей жировых клеток при нахождении их в дневном свете, при условии постоянного освещения. Результат, полученный учёными, превысил ожидания. Выяснилось, что солнечный свет, проникая в кожу, достигает жировых клеток и уменьшает липидные капли. Это способствует их выходу из клеток, данный процесс происходит летом. Зимой, когда солнечных лучей недостаточно, подкожный жир накапливается, это вызывает прибавку веса.

Питер Свет, директор института диабета Альбертского университета, сообщил, что открытие позволит создать новые методы для эффективной борьбы с ожирением. Вместе с тем ученые не рекомендуют полным людям загорать с целью быстрого похудения, так как специфика воздействия солнечных лучей в подобных случаях пока не определена.
Автор: Семен Зайцев
Вчера, 21:05
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