Honda Insight 2019 модельного года дебютирует на автосалоне в Детройте
Гибридный автомобиль Honda Insight 2019 модельного года дебютирует на автосалоне в Детройте. Серийное производство модели стартует в этом году.
Honda направила все силы, чтобы к 2030 году электрифицировать две трети выпускаемых автомобилей по всему миру. У автоконцерна далеко идущие планы на Insight, например, о присвоении модели рейтинга экономии топлива EPA и достижении уровня Pirus и Hyundai Ioniq.
Honda Insight третьего поколения получит элегантный дизайн Accord и Civic с модернизированной решеткой радиатора в форме «летающего крыла» и купеобразной крышей.
«Я поражен новым дизайном гибрида, который позволит завоевать модели популярность. Внешность автомобиля важна для потребителя, поэтому неудавшиеся варианты отталкивают покупателей при одном взгляде», - рассказал аналитик Дейв Салливан.
Insight получит двухмоторную гибридную систему, комплект современных систем безопасности, адаптивный круиз-контроль, систему предупреждения выезда с полосы.
Вице-президент концерна Хенио Арканджели рассказал, что Insight станет основоположником нового поколения электрифицированного транспорта с привлекательным дизайном и ценой.
Ранее в Сети появился тизер Insight.
Honda направила все силы, чтобы к 2030 году электрифицировать две трети выпускаемых автомобилей по всему миру. У автоконцерна далеко идущие планы на Insight, например, о присвоении модели рейтинга экономии топлива EPA и достижении уровня Pirus и Hyundai Ioniq.
Honda Insight третьего поколения получит элегантный дизайн Accord и Civic с модернизированной решеткой радиатора в форме «летающего крыла» и купеобразной крышей.
«Я поражен новым дизайном гибрида, который позволит завоевать модели популярность. Внешность автомобиля важна для потребителя, поэтому неудавшиеся варианты отталкивают покупателей при одном взгляде», - рассказал аналитик Дейв Салливан.
Insight получит двухмоторную гибридную систему, комплект современных систем безопасности, адаптивный круиз-контроль, систему предупреждения выезда с полосы.
Вице-президент концерна Хенио Арканджели рассказал, что Insight станет основоположником нового поколения электрифицированного транспорта с привлекательным дизайном и ценой.
Ранее в Сети появился тизер Insight.
Автор: Джанабилова Татьяна П