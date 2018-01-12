Китайский электромобиль Xpeng G3 дебютировал на выставке CES-2018
В этом году на выставке CES-2018 появилось много стартапов электромобилей. Одним из дебютантов стал китайский внедорожник Xpeng G3.
Xpeng G3 имеет панорамное лобовое стекло, похожее на модель Tesla Model X, раздвижную камеру на крыше, позволяющую пассажирам насладиться прекрасным обзором. В салоне установлена мультимедийная система с 15,6-дюймовым сенсорным экраном и 12,3-дюймовая панель для вывода данных с приборов.
В комплектацию G3 входят две фронтальные камеры, две боковые камеры, четыре панорамные камеры, три миллиметровых радара, 12 ультразвуковых радаров и две камеры внутри кабины. Внедорожник способен парковаться без участия водителя.
Xpeng раскроет спецификации силовой трансмиссии G3 и информацию о ценах ближе к выходу на рынок этой весной.
Xpeng G3 имеет панорамное лобовое стекло, похожее на модель Tesla Model X, раздвижную камеру на крыше, позволяющую пассажирам насладиться прекрасным обзором. В салоне установлена мультимедийная система с 15,6-дюймовым сенсорным экраном и 12,3-дюймовая панель для вывода данных с приборов.
В комплектацию G3 входят две фронтальные камеры, две боковые камеры, четыре панорамные камеры, три миллиметровых радара, 12 ультразвуковых радаров и две камеры внутри кабины. Внедорожник способен парковаться без участия водителя.
Xpeng раскроет спецификации силовой трансмиссии G3 и информацию о ценах ближе к выходу на рынок этой весной.
Автор: Джанабилова Татьяна П