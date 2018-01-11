В Новосибирске умелец собрал танк из двух автомобилей "Лада"
Видеоблогеры из Новосибирска решили провести эксперимент и сварить задние части двух разных автомобилей "Лада". В результате у них получится так называемый "танк". Транспортное средство было показано в рамках проекта "Гараж-54".
По словам ведущего, собрать танк блогеров просили подписчики. Специалисты разрезали два автомобиля пополам и сварили их задние части. Блогер спросил у пользователей, хотят ли они посмотреть на то, как транспортное средство приводится в движение. Он анонсировал, что в ближайшее время "танк" получит силовой агрегат.
YouTube-канал "Гараж-54" появился 4,5 года назад, сейчас на него подписаны свыше 700 тысяч человек.
По словам ведущего, собрать танк блогеров просили подписчики. Специалисты разрезали два автомобиля пополам и сварили их задние части. Блогер спросил у пользователей, хотят ли они посмотреть на то, как транспортное средство приводится в движение. Он анонсировал, что в ближайшее время "танк" получит силовой агрегат.
YouTube-канал "Гараж-54" появился 4,5 года назад, сейчас на него подписаны свыше 700 тысяч человек.
Автор: Валерия Орлова