"Дом-2": Катя Жужа взволнована болезнью собачки
Ведущая "Дома-2" Катя Жужа рассказала о семейном несчастье на своей страничке Instagram. Любимица девушки, чихуахуа по имени Ева, чуть не умерла из-за проблем с печенью.
Лучшие ветеринары занимались диагностикой и лечением любимой собачки Кати Жужи, о чем она рассказала на своей страничке Instagram. Девушка оставила очень эмоциональные комментарии к фотографии, на которой обследуют ее чихуахуа по имени Ева. "Заболела Евочка. Вчера она чуть не потеряла сознание, изо рта пошла пена. Все из-за увеличения печени! Мы чуть не потеряли нашу собаку!" - прокомментировала снимок ведущая "Дома-2".
Катя Жужа призвала всех владельцев собак не пичкать их всякой вкуснятиной и различными лакомствами, ведь все они, по словам девушки, произведены и расфасованы в Китае и не приносят никакой пользы. "Если кормите собаку кормом, никогда не давайте ей ничего со стола, ни крошки!" - призывает Катя Жужа и просит злопыхателей не лезть к ней с умными поучениями, потому что она консультировалась с лучшими ветеринарами.
Лучшие ветеринары занимались диагностикой и лечением любимой собачки Кати Жужи, о чем она рассказала на своей страничке Instagram. Девушка оставила очень эмоциональные комментарии к фотографии, на которой обследуют ее чихуахуа по имени Ева. "Заболела Евочка. Вчера она чуть не потеряла сознание, изо рта пошла пена. Все из-за увеличения печени! Мы чуть не потеряли нашу собаку!" - прокомментировала снимок ведущая "Дома-2".
Катя Жужа призвала всех владельцев собак не пичкать их всякой вкуснятиной и различными лакомствами, ведь все они, по словам девушки, произведены и расфасованы в Китае и не приносят никакой пользы. "Если кормите собаку кормом, никогда не давайте ей ничего со стола, ни крошки!" - призывает Катя Жужа и просит злопыхателей не лезть к ней с умными поучениями, потому что она консультировалась с лучшими ветеринарами.
Автор: Артемов Сергей