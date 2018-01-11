В Подмосковье мужчина убил семью из трех человек из-за денег от продажи квартиры
В Егорьевске (Подмосковье) 37-летний мужчина убил семью друга, состоящую из трех человек, из-за денег от продажи квартиры. Сведения о преступлении предоставила пресс-служба ГСУ СКР.
10 января полицейским поступила информация о трех трупах – 42 летнего мужчины и его родителей 64 и 67 лет. Полицейские по горячим следам вышли на подозреваемого и провели задержание.
Следователи считают, что гражданин знал о крупной сумму денег, поэтому убил приятеля, нашел ключи от квартиры близких и отправился по знакомому адресу, избавившись от пожилых свидетелей. Денежные средства у задержанного не обнаружены, зато найден нож, который может являться орудием убийства. Это докажет экспертиза.
Заведено уголовное дело, идет следствие. Мужчина не может давать показания, поскольку сильно пьян.
Ранее в Подмосковье мужчина убил друга во время застолья.
10 января полицейским поступила информация о трех трупах – 42 летнего мужчины и его родителей 64 и 67 лет. Полицейские по горячим следам вышли на подозреваемого и провели задержание.
Следователи считают, что гражданин знал о крупной сумму денег, поэтому убил приятеля, нашел ключи от квартиры близких и отправился по знакомому адресу, избавившись от пожилых свидетелей. Денежные средства у задержанного не обнаружены, зато найден нож, который может являться орудием убийства. Это докажет экспертиза.
Заведено уголовное дело, идет следствие. Мужчина не может давать показания, поскольку сильно пьян.
Ранее в Подмосковье мужчина убил друга во время застолья.
Автор: Джанабилова Татьяна П