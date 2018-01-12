Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.06 USD 57.00
Курс валют на 12.01.2018
exclusive / Наука

Ученые: Анестезия нарушает связи между клетками головного мозга
Ученые из Квинслендского университета (Австралия) исследовали воздействие анестезии на головной мозг. Было определено, что препараты усыпляют человека, при этом нарушаются межклеточные связи, это отрицательно влияет на общее здоровье пациента.

Ученые: Анестезия нарушает связи между клетками головного мозга

В ходе экспериментов было установлено негативное воздействие глубокой анестезии на головной мозг. Специалисты из Австралии проанализировали воздействие препаратов, применяемых в общей анестезии. Кейт Коул-Адамс (Kate Cole-Adams), автор книги «Анестезия: Дар забвения и тайна сознания», сообщил о различных историях людей, испытывавших находясь под анестезией необычные формы сознательного понимания. Ученых тревожит, что люди не просто засыпают при воздействии на них анестезиологических препаратов.

Специалистов тревожит то немаловажное обстоятельство, что применение наркоза может повлиять на воспоминания человека. Препараты приводят к бессознательному состоянию и неспособности различных областей мозга поддерживать связи между его сегментами.
Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 05:00
Читайте также
Загрузка...
Пассажиры авиалайнера аплодисментами поддержали
Минстрой не исключил снижение ставки по ипотеке
Гаити отказалась считать себя «вонючей дырой»
ВЦИОМ: Россияне потратили на празднование Нового
Минприроды не исключает отказ от мусоропроводов в
Политолог: Этап сбора подписей повысит интерес к
В Индонезии крокодил живет с шиной на шее
В России впервые частное лицо приобрело
В России коньяк может подорожать на треть
В России 72 % школьников считают себя патриотами
Трамп: США не нужны мигранты из «вонючих дыр»
Экологи призывают прекратить строительство
Добавление комментария
Последние новости
12.01, 13:42 Пассажиры авиалайнера аплодисментами поддержали
12.01, 13:35 Минстрой не исключил снижение ставки по ипотеке до 6%
12.01, 13:27 В Орле ищут пропавшую 15-летнюю девочку
12.01, 13:22 Гаити отказалась считать себя «вонючей дырой»
12.01, 13:15 Горящий иранский танкер дрейфует в сторону японского
12.01, 13:08 Пентагон готов к отражению масштабных кибератак
12.01, 13:01 В Японии снегопад парализовал движение поездов
12.01, 12:53 Россия заплатит хакерам за поиск IT-уязвимостей
12.01, 12:48 Финал "Игры Престолов" выйдет не ранее 2019 года из-за
12.01, 12:45 ВЦИОМ: Россияне потратили на празднование Нового года в
12.01, 12:38 Минприроды не исключает отказ от мусоропроводов в
12.01, 12:30 Бренды Xiaomi и Huawei могут отказаться от AMOLED-экранов
12.01, 12:24 Политолог: Этап сбора подписей повысит интерес к
12.01, 12:16 Google разработает экранные динамики
12.01, 12:10 В России хотят ввести устрашающие наклейки на бутылки с
12.01, 12:05 К берегам Японии принесло горящий иранский танкер
12.01, 11:59 В Индонезии крокодил живет с шиной на шее
12.01, 11:55 Лидеру хакерской группы «Шалтай-Болтай» отказали в УДО
12.01, 11:49 Найденная в Балашихе бомба оказалась муляжом
12.01, 11:45 В Якутии пенсионер четыре дня жил с трупом
Новости партнеров