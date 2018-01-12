Ученые: Анестезия нарушает связи между клетками головного мозга
Ученые из Квинслендского университета (Австралия) исследовали воздействие анестезии на головной мозг. Было определено, что препараты усыпляют человека, при этом нарушаются межклеточные связи, это отрицательно влияет на общее здоровье пациента.
В ходе экспериментов было установлено негативное воздействие глубокой анестезии на головной мозг. Специалисты из Австралии проанализировали воздействие препаратов, применяемых в общей анестезии. Кейт Коул-Адамс (Kate Cole-Adams), автор книги «Анестезия: Дар забвения и тайна сознания», сообщил о различных историях людей, испытывавших находясь под анестезией необычные формы сознательного понимания. Ученых тревожит, что люди не просто засыпают при воздействии на них анестезиологических препаратов.
Специалистов тревожит то немаловажное обстоятельство, что применение наркоза может повлиять на воспоминания человека. Препараты приводят к бессознательному состоянию и неспособности различных областей мозга поддерживать связи между его сегментами.
В ходе экспериментов было установлено негативное воздействие глубокой анестезии на головной мозг. Специалисты из Австралии проанализировали воздействие препаратов, применяемых в общей анестезии. Кейт Коул-Адамс (Kate Cole-Adams), автор книги «Анестезия: Дар забвения и тайна сознания», сообщил о различных историях людей, испытывавших находясь под анестезией необычные формы сознательного понимания. Ученых тревожит, что люди не просто засыпают при воздействии на них анестезиологических препаратов.
Специалистов тревожит то немаловажное обстоятельство, что применение наркоза может повлиять на воспоминания человека. Препараты приводят к бессознательному состоянию и неспособности различных областей мозга поддерживать связи между его сегментами.
Автор: Семен Зайцев