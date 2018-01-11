Лолита в слезах выразила соболезнования родным Михаила Державина
Лолита в слезах выразила соболезнования родным Михаила Державина, скончавшегося от тяжелой болезни 10 января. Соответствующий пост певица разместила в микроблоге Instagram.
Лолита продемонстрировала фанатам снимок, сделанный на сцене. На нем певица запечатлена в обнимку с актером "старой школы" Михаилом Михайловичем.
"Только сегодня узнала печальную новость. Буквально этой ночью думала, что Михаил и Роксана прекрасная пара, как она будет без него? Столько тепла и внимания они мне дали, реву. Могиканы покидают нашу землю. Кто придет им на смену?" - написала Лолита Милявская.
Подписчики артистки выразили свои соболезнования родным народного артиста и попытались порассуждать на тему современных звезд. Как оказалось, талантливых людей в России становится с каждым годом все меньше, а на смену им приходят такие, как Ольга Бузова.
Ранее смерть Державина прокомментировал Иван Ургант.
Лолита продемонстрировала фанатам снимок, сделанный на сцене. На нем певица запечатлена в обнимку с актером "старой школы" Михаилом Михайловичем.
"Только сегодня узнала печальную новость. Буквально этой ночью думала, что Михаил и Роксана прекрасная пара, как она будет без него? Столько тепла и внимания они мне дали, реву. Могиканы покидают нашу землю. Кто придет им на смену?" - написала Лолита Милявская.
Подписчики артистки выразили свои соболезнования родным народного артиста и попытались порассуждать на тему современных звезд. Как оказалось, талантливых людей в России становится с каждым годом все меньше, а на смену им приходят такие, как Ольга Бузова.
Ранее смерть Державина прокомментировал Иван Ургант.
Автор: Джанабилова Татьяна П