Археологи обнаружили новый вид травоядного динозавра, жившего 113 млн лет назад
Археологи в Австралии нашли новую окаменелость динозавра, которая позволяет получить новые данные относительно эволюции древних животных, населявших Землю 113 млн лет назад. Частичный скелет динозавра, размеры которого были сопоставимы с индейкой нашли в юго-восточной Австралии.
Как отмечается в сообщении журнала PeerJ, окаменелые кости раскрывают новые подробности относительно разнообразия двуногих травоядных динозавров – орнитоподов. Нижнемеловые породы глубоких осадочных бассейнов, образовавшиеся в австралийско-антарктическом рифте, теперь выставляются в виде волнорезных скальных платформ и морских скал вдоль побережья Виктории. Останки особи вида Diluvicursor pickeringi нашли в 2005-м году.
Как показала реконструкция скелета, у динозавра была хорошо развита мускулатура ног, а хвост отличался малой длиной. Остатки ископаемых позвоночных оказались захоронены у подножия реки. Большая часть материала, полученного археологами, еще не описана. Будут проведены дополнительные проверки в поисках новых животных, населявших Землю более 100 млн лет назад.
Как отмечается в сообщении журнала PeerJ, окаменелые кости раскрывают новые подробности относительно разнообразия двуногих травоядных динозавров – орнитоподов. Нижнемеловые породы глубоких осадочных бассейнов, образовавшиеся в австралийско-антарктическом рифте, теперь выставляются в виде волнорезных скальных платформ и морских скал вдоль побережья Виктории. Останки особи вида Diluvicursor pickeringi нашли в 2005-м году.
Как показала реконструкция скелета, у динозавра была хорошо развита мускулатура ног, а хвост отличался малой длиной. Остатки ископаемых позвоночных оказались захоронены у подножия реки. Большая часть материала, полученного археологами, еще не описана. Будут проведены дополнительные проверки в поисках новых животных, населявших Землю более 100 млн лет назад.
Автор: Валерий Антонов