Темпы роста расходов россиян превысили ожидания экспертов и вернулись к докризисной модели
Расходы населения опережают прогнозируемые значения. Рост траты не соответствует ожиданиям экспертов холдинга «Ромир». Это указывает на возврат россиян к докризисной модели потребления. Самое большое количество расходов планируется на приобретение обуви, одежды, медуслуг, а также на развлечения.
В декабре прошлого года аналитики провели всероссийское исследование, к которому привлекли 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Главным вопросом были крупные траты семей за последние 6 месяцев, а также запланированные на следующее полугодие покупки. В соответствии с данными опроса, до 30% (ранее 27%) выросла доля приобретения обуви и одежды.
Почти той же осталась статья трат на услуги медиков — 15%. На 1% поднялось количество людей, оплачивающих турпоездки, достигнув значения в 11%. Не поменялись доли людей, строящих планы на покупку мебели и смартфонов, образование, спорт, ремонт авто. В течение 6 месяцев в 2 раза упало число россиян, занимавшихся приобретением электроники, составив 11%.
В декабре прошлого года аналитики провели всероссийское исследование, к которому привлекли 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Главным вопросом были крупные траты семей за последние 6 месяцев, а также запланированные на следующее полугодие покупки. В соответствии с данными опроса, до 30% (ранее 27%) выросла доля приобретения обуви и одежды.
Почти той же осталась статья трат на услуги медиков — 15%. На 1% поднялось количество людей, оплачивающих турпоездки, достигнув значения в 11%. Не поменялись доли людей, строящих планы на покупку мебели и смартфонов, образование, спорт, ремонт авто. В течение 6 месяцев в 2 раза упало число россиян, занимавшихся приобретением электроники, составив 11%.
Автор: Валерий Антонов