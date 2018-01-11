"Бог Кузя" со скамьи подсудимых отказался признавать свою вину
В присвоении крупных сумм и мошенничестве обвиняют духовного главу религиозной секты, называющего себя "бог Кузя", и двух ближайших соратниц псевдобога. Миллионы рублей, более ста тысяч долларов изъяты в ходе расследования преступной деятельности обвиняемых. Дело рассматривается в Пресненском суде Москвы.
Гражданин, начинавший свою духовную деятельность под видом епископа Романа и проводивший церковные обряды, организовав храм в частном доме, теперь известен широкой общественности под именем "бога Кузи". Назвавшись богом, мужчина организовал секту, где в процессе религиозных обрядов применялись различные способы избиений. Сторонники новой веры обязаны были делать финансовые взносы, а "бог Кузя" даже организовал собственный гарем.
Правоохранители задержали самозванца, было открыто уголовное производство по факту мошенничества. У обвиняемого и сообщников в семи московских квартирах изъяты более 40 млн руб., около 100 тыс. долларов, а также до полусотни представителей редчайших видов животных. На скамье подсудимых Пресненского суда города Москвы "бог Кузя" оказался с двумя своими помощницами и отказался признать себя виновным.
Гражданин, начинавший свою духовную деятельность под видом епископа Романа и проводивший церковные обряды, организовав храм в частном доме, теперь известен широкой общественности под именем "бога Кузи". Назвавшись богом, мужчина организовал секту, где в процессе религиозных обрядов применялись различные способы избиений. Сторонники новой веры обязаны были делать финансовые взносы, а "бог Кузя" даже организовал собственный гарем.
Правоохранители задержали самозванца, было открыто уголовное производство по факту мошенничества. У обвиняемого и сообщников в семи московских квартирах изъяты более 40 млн руб., около 100 тыс. долларов, а также до полусотни представителей редчайших видов животных. На скамье подсудимых Пресненского суда города Москвы "бог Кузя" оказался с двумя своими помощницами и отказался признать себя виновным.
Автор: Артемов Сергей