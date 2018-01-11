В Каспийском море военный корабль Ирана попал на видео во время крушения
В Каспийском море военный корабль «Дамаванд», принадлежащий Ирану, попал на видео во время крушения, произошедшего после столкновения с бетонным волнорезом. Пропавший экипаж разыскивают спасатели.
Экстренные службы прочесывают окрестности портового мелкого города Бандар-Анзали. Пропавшими без вести числятся двое матросов.
Очевидцы рассказали, что в городе испортилась погода, ветер усилился и стал поднимать волны на четырехметровую высоту. Шестеро членов экипажа, находящихся во время шторма на иранском судне, не смогли удержаться на борту и при ударе оказались в воде.
Экстренные службы прочесывают окрестности портового мелкого города Бандар-Анзали. Пропавшими без вести числятся двое матросов.
Очевидцы рассказали, что в городе испортилась погода, ветер усилился и стал поднимать волны на четырехметровую высоту. Шестеро членов экипажа, находящихся во время шторма на иранском судне, не смогли удержаться на борту и при ударе оказались в воде.
Автор: Джанабилова Татьяна П