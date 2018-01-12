NASA провело для землян виртуальную экскурсию по центру Млечного Пути
NASA провело для землян оригинальную виртуальную экскурсию по полному загадок центру Млечного Пути. Видеоролик, записанный в формате 360 градусов, доступен для просмотра на сайте космического агентства.
На видео представлен центр Млечного Пути, который находится в Солнечной системе. Современные технологии еще не достигли такого развития, при котором люди могут совершать прогулки к указанной точке.
Ученые наблюдает за Млечным путем при помощи мощных телескопов, способных принимать рентгеновское и инфракрасное излучение. Полученные данные помогли на компьютере смоделировать изображение Галактики со сверхмассивными черными дырами и гигантскими звездами.
Ранее NASA провело экскурсию по МКС.
На видео представлен центр Млечного Пути, который находится в Солнечной системе. Современные технологии еще не достигли такого развития, при котором люди могут совершать прогулки к указанной точке.
Ученые наблюдает за Млечным путем при помощи мощных телескопов, способных принимать рентгеновское и инфракрасное излучение. Полученные данные помогли на компьютере смоделировать изображение Галактики со сверхмассивными черными дырами и гигантскими звездами.
Ранее NASA провело экскурсию по МКС.
Автор: Джанабилова Татьяна П