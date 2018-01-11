На угонщика броневика в Мурманской области завели уголовное дело
В Мурманской области мужчина угнал тягач из отделения ДОСААФ. Подозреваемого привлекли к ответственности по УК РФ, при совершении преступления местный житель находился в нетрезвом состоянии.
Жителю Мурманской области инкриминируется угон транспортного средства. Представитель УМВД по региону сообщил, что преступление совершено утром 10 января. Мужчина проник на территорию местной автошколы ДОСААФ. Вслед за этим он завёл и угнал бронированный тягач, припаркованный на полигоне. На нём местный житель поехал через лесополосу к ближайшему магазину. Как было впоследствии установлено, при попытке припарковаться тягач смял автомобиль Daewoo Nexia и врезался в витрину магазина.
После этого житель области покинул транспортное средство через люк, вошел в помещение и направился в отдел бакалеи. Мужчину задержали сотрудники дорожной полиции. Угонщик сопротивления не оказывал, но отказался пройти тест на наличие в крови алкоголя.
Жителю Мурманской области инкриминируется угон транспортного средства. Представитель УМВД по региону сообщил, что преступление совершено утром 10 января. Мужчина проник на территорию местной автошколы ДОСААФ. Вслед за этим он завёл и угнал бронированный тягач, припаркованный на полигоне. На нём местный житель поехал через лесополосу к ближайшему магазину. Как было впоследствии установлено, при попытке припарковаться тягач смял автомобиль Daewoo Nexia и врезался в витрину магазина.
После этого житель области покинул транспортное средство через люк, вошел в помещение и направился в отдел бакалеи. Мужчину задержали сотрудники дорожной полиции. Угонщик сопротивления не оказывал, но отказался пройти тест на наличие в крови алкоголя.
Автор: Семен Зайцев